Son dakika: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: "Türkiye ile ticari ilişkilerimiz her gün gelişmekte"
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Son dakika: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: "Türkiye ile ticari ilişkilerimiz her gün gelişmekte"

13.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:24
Son dakika: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly:

Son dakika haberi... Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkilerin her gün geliştiğini söyledi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkilerin her gün geliştiğini söyledi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Karabük'e gelen Saparbekuly, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Köse, ziyarette, Saparbekuly'e Safranbolu'ya özgü hediyeler verdi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Saparbekuly, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaları gezdi.

"Sanayi yatırımında Türkiye, ilk 3 yatırımcıdan birisi"

Saparbekuly, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın demir çelik üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Kazakistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini istediklerini belirten Saparbekuly, "Kazakistan hem eski Sovyetler coğrafyasında hem Orta Asya'da en çok yatırım çeken ülkelerden birisi. Kazakistan üzerinden Avrasya Ekonomik Birliğine, yani 200 milyonluk pazara çıkabilirsiniz. Orta Asya'da 50 milyon pazar var, Çin pazarı var. Kazakistan dünyada en iyi yatırım yapılabilecek ilk 25 ülkeden birisidir. Bu konuda Kazakistan'ın hukuk güvencesi de tamdır." diye konuştu.

Ülkelerinde 3 bine yakın Türk şirketinin faaliyet gösterdiğine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen son bir yılda bu sayının yüzde 20 arttığına dikkati çeken Saparbekuly, bunun gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kazakistan'da yatırım yapmanın fırsat olduğunu vurgulayan Saparbekuly, şunları kaydetti:

"Sanayi yatırımında Türkiye, ilk 3 yatırımcıdan birisidir. Son 2 senede Türkiye'den gelen yatırımcılar, Türkiye'nin yurt dışında yapılan yatırımları arasında Kazakistan'da 14'üncülüğe yükselmiş. Bunu artırmayı düşünüyoruz. Ticari ilişkilerimiz her gün gelişmekte. Pandemiye rağmen ticaretimizde sadece yüzde 5'lik bir daralma var. Buna rağmen Kazakistan'daki genel ticaret hacminde Türkiye 7'nci sıradan 6'ncı sıraya yükseldi. Önemli bir gelişme. İnşallah ekonomi alanındaki ilişkilerimiz, halklarımızın kardeşliği ruhunda gelişmeye devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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