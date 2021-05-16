Son dakika... Kaymakam Beşikci şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
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Son dakika... Kaymakam Beşikci şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Son dakika... Kaymakam Beşikci şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit Bilal Dicle ve şehit Hatip Çağlar'ın ailelerini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Beşikci şehit ve gazi ailelerinin kendilerine kıymetli bir emanet olduğunu belirterek, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilere kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu söyledi. Ramazan Bayramı boyunca ilçede bulunan tüm şehit aileleri ve gazilerin tek tek ziyaret edildiğini aktaran Kaymakam Beşikci, "Şehitlerimiz ile gazilerimizin devletimiz ve milletimizin gönlünde her zaman ayrı bir yeri vardır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanındadır. Allah sizlere başka kederler yaşatmasın. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ömür diliyorum" dedi.

Şehit yakınları ve gaziler de ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Beşikci'ye teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Son dakika... Kaymakam Beşikci şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
Son dakika... Kaymakam Beşikci şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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