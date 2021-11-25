Son dakika: Karacabey'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu - Haberler
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Son dakika: Karacabey'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

AA / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel
Son dakika: Karacabey'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberi: Bursa'nın Karacabey ilçesinde sahte içki ve sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde sahte içki ve sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sırabademler ve Gazi mahallelerinde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 17,7 litre sahte içki, satışa hazır 7 pet şişe ve 3 şişede içkiler, sahte içki yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.

Ayrıca, 9 bin 840 adet doldurulmuş kaçak makaron sigara, 7 bin boş makaron, 46 kilo 430 gram tütün ve 2 sigara dolum makinesi bulundu.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler B.K. (24) ve D.K. (23), çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Ayhan Fidan - Son Dakika Haberleri

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