Son Dakika | Karabük'te ağa dolanan yabani güvercin kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Karabük'te ağa dolanan yabani güvercin kurtarıldı

25.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:58
Son Dakika | Karabük'te ağa dolanan yabani güvercin kurtarıldı

Son dakika haberleri: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayağı ağa dolanan yabani güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayağı ağa dolanan yabani güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında bulunan bir dairenin balkonunda ayağı ağa dolanan yabani güvercinin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dairede kimse olmadığı için yan dairenin balkonundan ulaşarak mahsur kalan yabani güvercini kurtardı.

Çırpınma sırasında yaralanan güvercin, tedavisi için veterinerlik birimine ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Umut Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Karabük'te ağa dolanan yabani güvercin kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:04:21. #1.14#
title