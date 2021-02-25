Son Dakika | Karabük'te ağa dolanan yabani güvercin kurtarıldı

Son dakika haberleri: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayağı ağa dolanan yabani güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayağı ağa dolanan yabani güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında bulunan bir dairenin balkonunda ayağı ağa dolanan yabani güvercinin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dairede kimse olmadığı için yan dairenin balkonundan ulaşarak mahsur kalan yabani güvercini kurtardı.

Çırpınma sırasında yaralanan güvercin, tedavisi için veterinerlik birimine ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler