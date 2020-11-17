Son dakika haberleri... Jandarma'dan koronavirüs denetimi
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Son dakika haberleri... Jandarma'dan koronavirüs denetimi

17.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:49
Son dakika haberleri... Jandarma'dan koronavirüs denetimi

Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid19) önlemleri kapsamında Çekmeköy'de denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid19) önlemleri kapsamında Çekmeköy'de denetim yaptı.

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu işletmelerde denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çekmeköy Ömerli Mahallesi'ndeki lokanta, kahvehane, pastane, berber, fırın gibi işletmelerde Jandarma Asayiş Timlerince denetim ve kontroller yapıldı.

Denetimlerde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgelerinde belirtilen hususlara vatandaşlar ve işletmelerin uyup uymadığı, sosyal mesafe ve maske kullanımı zorunluluğuna riayet edilip edilmediği kontrol edildi.

Denetimlerde vatandaşların belirtilen kurallara uyduğu görüldü.

Son dakika haberleri... Jandarma'dan koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri... Jandarma'dan koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri... Jandarma'dan koronavirüs denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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