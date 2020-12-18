İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DHKP-C üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen 27 şüphelinin yakalanması için farklı adreslerde yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU