İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı

18.12.2020 02:58 | Son Güncelleme: 18.12.2020 03:23

İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DHKP-C üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen 27 şüphelinin yakalanması için farklı adreslerde yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

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