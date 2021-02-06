Son dakika haber | İstanbul merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu; Kötü ortamlarda bekletilen 127 göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | İstanbul merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu; Kötü ortamlarda bekletilen 127 göçmen yakalandı

06.02.2021 13:58 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:04
Son dakika haber | İstanbul merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu; Kötü ortamlarda bekletilen 127 göçmen yakalandı

Son dakika haberi... İSTANBUL merkezli üç ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatör oldukları belirlenen 14 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL merkezli üç ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatör oldukları belirlenen 14 şüpheli yakalandı. Göçmenleri taşıyan 6 minibüse el konuldu. Yakalanan ve aralarında bebeklerin de olduğu 127 göçmenin sağlıksız koşullarda, maskesiz ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ortamlarda günlerce tutulduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 ocakta İstanbul merkezli İzmir ve Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda organizatör oldukları belirlenen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 127 göçmen kurtarılırken, göçmenleri taşıdığı tespit edilen 6 minibüse el konuldu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında; 210 bin lira, 540 euro  ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. 

SAĞLIKSIZ ORTAMLARDA BEKLETMİŞLERYapılan araştırmalarda, aralarında bebek ve çocuklarında bulunduğu göçmenlerin sınır illerine götürülmeden önce şok evlerinde insani olmayan sağlıksız koşullarda, maskesiz ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ortamlarda günlerce tutuldukları belirlendi. Göçmenlerin, kendi ülkelerinde tanıştıkları organizatörlere 1.000-2.000 euro para ödeyerek günlerce süren yolculuklar sonunda İran, Irak ve Suriye üzerinden yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve devamında karayolu ile İstanbul'a geldikleri belirtildi. Göçmenleri İstanbul'daki organizatörlere Avrupa ülkelerine yasadışı yollardan gitme vaadiyle yine 1.000-2.000 euro karşılığında anlaştıkları belirlendi.  1 şubatta "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 10 şüpheli ise ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Enis Berberoğlu Çiğdem Karaaslan Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Özcan Deniz Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İstanbul merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu; Kötü ortamlarda bekletilen 127 göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 14:04:43. #1.15#
title