Son dakika! Irak'ta 26, Libya'da 10 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Irak'ta 26, Libya'da 10 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

11.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:22
Son dakika! Irak'ta 26, Libya'da 10 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 13 bin 671'e, Libya'da 2 bin 340'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 13 bin 671'e, Libya'da 2 bin 340'a ulaştı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 26 kişi vefat etti, 5 bin 170 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 57 kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 13 bin 671'e, vaka sayısı 745 bin 642'ye, iyileşenlerin sayısı 674 bin 345'e yükseldi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1073 yeni vaka tespit edildiği, 778 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 2 bin 340'a, vaka sayısının 142 bin 671'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 129 bin 706 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Mesut Özil Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Irak'ta 26, Libya'da 10 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:23:34. #1.14#
title