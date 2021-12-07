Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson polis kılığında denetime çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson polis kılığında denetime çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis kılığında narkotik polisi ile birlikte ülke çapındaki uyuşturucu denetimine katıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis kılığında narkotik polisi ile birlikte ülke çapındaki uyuşturucu denetimine katıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis kılığında ülkedeki uyuşturucu madde satışı yapan suçluları tespit etmek için narkotik polisi ile denetime çıktı. Bu sabah erken saatlerden itibaren uyuşturucu operasyonu için polisle beraber Liverpool'da denetime çıkan Johnson, ülke çapında faaliyet gösteren binlerce uyuşturucu çetesinin faaliyetlerini sona erdirmeyi hedeflediğini aktardı.

"REHABİLİTASYONU ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Verilere göre ülkedeki 300 binden fazla suçun uyuşturucu kullanıcıları yüzünden işlendiğinin ortaya konduğunu söyleyen Johnson, "Rehabilitasyonu arttırmamız gerekiyor. Uyuşturucu suçlularının hayatı kaotik ve onları buradan çıkarmamız gerekiyor. Onları yakaladığımızda sürekli hapse koyamayız, bu bağımlıları rehabilite etmemiz gerekiyor" dedi.

Johnson, "Herkesin güvenli bir toplumda yaşamasını istiyoruz. Bu yüzden A sınıfı uyuşturucu kullanan suçlulara karşı daha sert olacağız" dedi.

CİNAYET SUÇLULARININ YARISI UYUŞTURUCU MADDE KULLANIYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İngiltere'de hırsızlık ve soygun da dahil olmak üzere işlenen 300 bin suçun uyuşturucu bağımlılarından kaynaklandığını, cinayet suçlularının yarısının uyuşturucu madde kullandığı belirtildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE 780 MİLYON POUNDLUK FON

Hükümet, İngiltere ve Galler'de uyuşturucu suçları ile mücadele etmek için 10 yıllık bir plan hazırlanacağını ve bunun için 780 milyon poundluk fon tahsis edileceğini açıkladı. Planın ayrıca, ülkedeki 2 binden fazla uyuşturucu çetesiyle mücadele etmek için 300 milyon sterlin içerdiği belirtilirken, bazı durumlarda uyuşturucu kullanıcılarının ehliyetlerine veya pasaportları el konulacağı aktarıldı.

Bugün yeni uyuşturucu stratejisini açıklayan hükümet, stratejinin, hayat kurtarmak ve bağımlılığın körüklediği suç döngüsünü kırmak için uyuşturucu bağımlılığının kronik bir sağlık durumu olarak ele alınacağını söyledi. Yeni plana göre hükümet, bağımlılara tedavi ve iyileştirme hizmetleri, fiziksel ve zihinsel sağlık ihtiyaçları gibi konularda yardımcı olacak.

(Aylin Albayrak/ İHA)

Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson polis kılığında denetime çıktı

Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson polis kılığında denetime çıktı

Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson polis kılığında denetime çıktı

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis, kız arkadaşıyla yanlış yola girmiş

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis, kız arkadaşıyla yanlış yola girmiş

 İKİ SEVGİLİ BİRBİRLERİNİ BIÇAKLA YARALADI

İKİ SEVGİLİ BİRBİRLERİNİ BIÇAKLA YARALADI

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title