Son dakika... İl Emniyet Müdürü Kaya, engelli çocukları olan polis ailelerini ziyaret etti

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve eşi Polis Eşleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Meliha Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel çocukları olan polis ailelerini evinde ziyaret etti.

Ziyarette, özel çocuklarla birebir ilgilenen İl Emniyet Müdürü Kaya, her insanın bir engelli adayı olduğunu belirtti.

Sevginin engel tanımayacağını kaydeden Kaya, "Her şeyden önce engelli kardeşlerimizde bir insan ve duyguları var. Onları toplum olarak dışlamadan, işlerini kolaylaştırarak insan olma duygusunu ve hazzını tattırmalıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal farkındalığa vesile olması dileğiyle engelli kardeşlerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, ziyaretinde ailelere çiçek, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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