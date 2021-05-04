Son Dakika: Bakanlık 81 ile gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazar yerleri açık olacak

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, pazarcıların mağduriyetlerine cevap vererek 'Pazar Yeri' konulu bir genelge yayımladı. Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs arasında Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze/meyve satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Bunun yanı sıra pazarların giriş ve çıkışları da denetlenecek.