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Son dakika! Hayatları 11 mm'lik ipe bağlı

Son dakika haberi: - Hayatları 11 mm'lik ipe bağlı Yüksek binalar böyle temizleniyor İnşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte yüksek katlı binalar artarken, bu binaların temizliği de ayrı bir uzmanlık gerektiriyor.

08.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:48

- Hayatları 11 mm'lik ipe bağlı

Yüksek binalar böyle temizleniyor

BURSA - İnşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte yüksek katlı binalar artarken, bu binaların temizliği de ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Bursa'da yerden metrelerce yüksekliğe ulaşan binaların bakım ve temizliğini endüstriyel dağcılar gerçekleştiriyor.

Bursa'da şehrin işlek caddelerinde bulunan ve zamanla kirlenen cam kaplı binalar iple erişim yöntemiyle temizleniyor. İnşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte yüksek yapıların bir hayli artması temizlikleri sorun birlikte getirirken, dış cephe asansörleri olmayan binaların temizliği de dağcılara kalıyor. Tecrübeli kişilerden oluşan ekipler, 11 mm kalınlığındaki iplerle, iskele, vinç gibi klasik yöntemlerle ulaşılması zor olan noktalara ulaşmayı mümkün hale getirirken binalar eski temizliğine kavuşması sağlıyor.

Sektörde dağcı temizlik elemanları, sertifikalı oldukları gibi SGK güvencesiyle beraber özel sigorta poliçeleri ile güvence altına alınması dikkatlerden kaçmazken, Sektörde 5 yıldır hizmet veren Bursa İple Erişim Firması'ndan Cihat Sefa Bektaş, "Firmamızda bulunan tüm personel bu sisteme aşına insanlar. Hemen hemen hepsi doğa ve ekstrem sporlarla uğraşmakta ve yüzde 70'i uzun yıllardır arama kurtarma görev yapmaktadır" dedi.

İşimiz aslında tamamen yaptığınız sporla bağdaşık, ikisi de aynı ilerliyor diyen Bektaş, sözlerine şöyle devam etti:

İkisi de yüksek, ikisi de ekstrem, ikisi de adrenalini çok olan işler. Biz sporumuzu, hobimizi, mesleğimize çevirdik. Sanata uygun çalıştığımız için risklerimizi minimuma indiriyoruz. Sabah çalışmaya başlamadan önce rüzgar şiddetini ölçüyoruz. Malzemelerimizi her gün tek tek ve karşılıklı kontrol ederek çalışmaya başlıyoruz. Bundan dolayı yaptığımız iş daha güvenli. Sektörde bu işe olan talepte arttığı için bu sektörde biz de yer alıyoruz.

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Son dakika! Hayatları 11 mm'lik ipe bağlı

Kaynak: İHA

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