Son dakika! Hatay'da orman yangını
Son dakika haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı.
17.08.2020 18:26 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:41
Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile güçlükle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubukçu Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere 1 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. 2 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alınan yangının ardından 4 hektarlık alan kül oldu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
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Kaynak: İHA