Son dakika haber! Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı
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Son dakika haber! Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı

11.11.2020 09:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:16
Son dakika haber! Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Belirlenen 11 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde bir miktar uyuşturucu, tabanca ve kesici aletler ele geçirdi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Son dakika haber! Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haber! Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haber! Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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