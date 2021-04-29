Son dakika haberleri... Yeraltı kablolarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Yeraltı kablolarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Yeraltı kablolarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Antalya'da toplam 108 bin TL değerindeki yer altı kablolarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Antalya'da toplam 108 bin TL değerindeki yer altı kablolarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Aksu, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bir telekomünikasyon şirketi ve belediyeye ait yer altı kablolarının kesilerek çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelilerin S.A., B. A., H. Y., M. P. ve E. Ç. olduğunu tespit etti. Eş zamanlı operasyon yapan ekipler, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden S.A. ve B.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, H. Y., M.P. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin keserek çaldığı kabloların 108 bin TL değerinde olduğu belirtildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Yeraltı kablolarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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