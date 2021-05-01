Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)
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Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,299,95-5,81
Acıpayam Selüloz18,364,147,24
Adel Kalemcilik25,028,31-26,92
Adese Gayrimenkul2,020,00-27,86
Afyon Çimento3,814,67-25,44
Ak Enerji1,444,35-34,84
Akbank4,880,21-27,79
Akçansa18,151,4012,72
Akdeniz Yatırım Hold.1,684,35-30,09
Akfen GMYO3,9611,24-18,52
Akın Tekstil42,1019,8732,56
Akiş GMYO1,864,49-33,39
Akmerkez GMYO47,987,22-23,17
Aksa16,3914,1418,64
Aksa Enerji11,442,9753,76
Aksigorta7,58-0,13-12,86
Aksu Enerji5,8814,17-22,09
Alarko Carrıer337,0010,86-7,65
Alarko GMYO23,608,56-9,79
Alarko Holding9,63-0,8211,46
Albaraka Türk1,603,23-17,53
Alcatel Lucent Teletaş30,5616,203,03
Alkim Kağıt17,676,4536,51
Alkim Kimya17,2211,1022,24
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,22-1,331,37
Altınyunus Çeşme75,9555,1952,02
Anadolu Efes23,322,550,60
Anadolu Grubu Holding21,508,15-18,29
Anadolu Hayat Emek.9,03-1,7412,38
Anadolu Isuzu17,457,25-3,06
Anadolu Sigorta6,474,35-10,39
Anel Elektrik3,88-3,4822,40
Arçelik34,389,7720,81
ARD Bilişim Teknolojileri58,258,3721,15
Arena Bilgisayar46,383,9936,13
Armada Bilgisayar52,2513,596,46
Arsan Tekstil9,487,7330,04
Arzum Ev Aletleri18,99-0,21-22,87
Aselsan15,003,09-17,81
Ata GMYO3,844,92-30,31
Atakule GMYO2,504,60-0,79
Atlantis Yatırım Holding4,509,76-19,06
Atlas Yat. Ort.1,80-20,702,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,425,984,75
Avrasya GMYO3,1616,1820,64
Avrasya Petrol ve Tur.2,7619,48-13,75
Avrupa Yatırım Holding7,59-5,8326,50
Aydem Enerji9,14

Ayen Enerji8,966,5465,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,6029,8081,50
Aygaz13,757,59-3,08
Bagfaş22,522,0912,60
Bak Ambalaj19,489,13-3,56
Balatacılar Balatacılık6,2321,92-24,39
Bantaş Ambalaj6,2313,8932,84
Banvit62,001,7219,23
Baştaş Başkent Çimento13,3911,31-22,91
Batı Çimento13,058,57177,07
Batısöke Çimento2,673,099,43
Bayrak Taban Sanayi13,4728,9026,96
Bera Holding32,7434,1861,44
Berkosan Yalıtım9,174,442,80
Beşiktaş Futbol Yat.8,42-3,77108,42
Beyaz Filo10,2518,910,69
Bilici Yatırım19,0711,26187,20
Bim Mağazalar65,00-1,44-11,61
Biotrend Çevre ve Enerji17,81

Birko Mensucat1,30-4,4117,12
Birlik Mensucat2,2816,92-34,10
Bizim Mağazaları14,072,70-8,40
Borusan Mannesmann24,768,60-10,94
Borusan Yat. Paz.357,009,68-21,41
Bosch Fren Sistemleri881,808,58-28,82
Bossa26,901,5150,70
Brisa25,5011,9431,69
Burçelik20,28-0,69-3,52
Burçelik Vana27,36-0,51-44,91
Bursa Çimento3,603,45-27,68
Carrefoursa48,3612,73-32,65
Casa Emtia Petrol154,5040,4545,75
Ceo Event Medya9,3723,4545,72
Coca Cola İçecek78,8511,2121,09
Cosmos Yat. Holding11,800,8546,40
Credıtwest Faktorıng3,31-0,30-43,61
Çan2 Termik4,29

Çelebi225,004,9023,27
Çelik Halat6,245,05-31,41
Çemaş Döküm1,164,50-31,87
Çemtaş14,67-1,74-7,74
Çimbeton256,8012,39-13,39
Çimentaş37,1023,752,60
Çimsa22,0011,6823,60
Çuhadaroğlu Metal7,259,68-6,21
Dagi Giyim2,047,94-40,11
Dagi Yatırım Holding11,417,95-11,55
Dardanel26,2022,54-21,79
Datagate Bilgisayar13,435,00-16,64
Demısaş Döküm7,499,9913,31
Denge Holding6,2019,0013,14
Deniz GMYO2,2540,6222,15
Derimod8,885,71-8,83
Derlüks Yatırım Holding7,1912,70-18,48
Desa Deri14,58-14,2949,69
Despec Bilgisayar10,377,13-20,60
Deva Holding30,509,2426,77
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,7711,6317,70
Diriteks Diriliş Tekstil4,87-8,1130,56
Ditaş Doğan13,639,844,80
DO-CO718,901,5414,11
Doğan Burda17,66-8,88-21,30
Doğan Holding2,953,80-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,350,430,90
Doğusan4,1515,60-5,25
Doğuş GMYO9,02-3,0110,40
Doğuş Otomotiv26,603,64-2,64
Döktaş Dökümcülük29,6219,05-3,27
Duran Doğan Basım11,817,2712,58
Dyo Boya11,838,435,18
Eczacıbaşı İlaç6,404,23-11,14
Eczacıbaşı Yatırım41,544,5154,31
Edip Gayrimenkul2,5118,96-24,40
Ege Endüstri1.425,0014,01-14,41
Ege Gübre217,80-1,5850,00
Ege Profil30,9010,36-19,19
Ege Seramik14,5711,8241,59
Egeplast25,600,87-23,12
Ekiz Kimya7,359,703,09
Emek Elektrik1,923,23-32,76
Eminiş Ambalaj23,1020,00-37,30
Emlak Konut GMYO1,821,11-14,95
Enerjisa Enerji10,305,86-10,67
Enka İnşaat7,855,0911,48
Erbosan73,409,4779,02
Ereğli Demir Çelik19,045,8444,94
Ersu Gıda4,223,18-14,57
Escort Teknoloji5,477,47-16,74
Esenboğa Elektrik29,981,9757,57
Etiler Gıda5,802,4745,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,025,244,42
Euro Trend Yat. Ort.3,56-1,11-1,11
Euro Yat. Ort.4,344,33-3,77
Euro Yatırım Holding3,362,4418,31
Fade Gıda17,7414,01186,59
Fenerbahçe Futbol28,60-15,08-3,25
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,2525,70-23,68
F-M İzmit Piston125,203,472,12
Fonet Bilgi Teknolojileri15,0012,2815,12
Ford Otosan175,804,3943,93
Formet Celik Kapi Sanayi1,3214,78-46,19
Frigo Pak Gıda27,50-31,6631,08
Galata Wind Enerji4,88-12,23

Galatasaray Sportif3,15-2,17-22,22
Garanti Bankası7,211,98-28,97
Garanti Faktoring11,404,592,43
Garanti Yat. Ort.2,40-0,83-25,70
Gedik Y. Men. Değ.19,356,9155,49
Gediz Ambalaj33,9012,5526,49
Gentaş4,68-1,47-21,21
Gersan Elektrik5,604,48-8,79
Global Men. Değ.6,3917,466,32
Global Yat. Holding3,56-8,95-23,93
Good-Year7,5310,57-9,93
Göltaş Çimento46,203,3611,97
Gözde Girişim7,3714,26-7,64
GSD Denizcilik4,872,10-3,37
GSD Holding1,743,57-30,68
Gübre Fabrik.60,55-2,34-29,63
Güler Yat. Holding2,676,37-22,89
Halk GMYO3,291,542,65
Hatay Tekstil20,6018,8747,67
Hedef Girişim4,567,2933,08
Hektaş8,205,6753,49
HUB Girişim14,37-0,55-21,04
Hürriyet Gzt.1,636,54-22,38
ICBC Turkey Bank5,113,23-21,38
İdealist Danışmanlık77,057,31472,44
İdealist GMYO6,40-6,98-5,88
İhlas Ev Aletleri1,173,54-37,77
İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00
İhlas Gazetecilik2,166,40-46,80
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,683,03-40,35
İndeks Bilgisayar7,171,5649,92
Info Yatırım6,710,304,03
İntema44,2639,7110,93
Inveo Yatırım Holding95,20-8,72115,29
İpek Doğal Enerji12,535,21-4,20
İskenderun Demir Çelik13,472,9849,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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