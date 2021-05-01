Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,29 9,95 -5,81 Acıpayam Selüloz 18,36 4,14 7,24 Adel Kalemcilik 25,02 8,31 -26,92 Adese Gayrimenkul 2,02 0,00 -27,86 Afyon Çimento 3,81 4,67 -25,44 Ak Enerji 1,44 4,35 -34,84 Akbank 4,88 0,21 -27,79 Akçansa 18,15 1,40 12,72 Akdeniz Yatırım Hold. 1,68 4,35 -30,09 Akfen GMYO 3,96 11,24 -18,52 Akın Tekstil 42,10 19,87 32,56 Akiş GMYO 1,86 4,49 -33,39 Akmerkez GMYO 47,98 7,22 -23,17 Aksa 16,39 14,14 18,64 Aksa Enerji 11,44 2,97 53,76 Aksigorta 7,58 -0,13 -12,86 Aksu Enerji 5,88 14,17 -22,09 Alarko Carrıer 337,00 10,86 -7,65 Alarko GMYO 23,60 8,56 -9,79 Alarko Holding 9,63 -0,82 11,46 Albaraka Türk 1,60 3,23 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 30,56 16,20 3,03 Alkim Kağıt 17,67 6,45 36,51 Alkim Kimya 17,22 11,10 22,24 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,22 -1,33 1,37 Altınyunus Çeşme 75,95 55,19 52,02 Anadolu Efes 23,32 2,55 0,60 Anadolu Grubu Holding 21,50 8,15 -18,29 Anadolu Hayat Emek. 9,03 -1,74 12,38 Anadolu Isuzu 17,45 7,25 -3,06 Anadolu Sigorta 6,47 4,35 -10,39 Anel Elektrik 3,88 -3,48 22,40 Arçelik 34,38 9,77 20,81 ARD Bilişim Teknolojileri 58,25 8,37 21,15 Arena Bilgisayar 46,38 3,99 36,13 Armada Bilgisayar 52,25 13,59 6,46 Arsan Tekstil 9,48 7,73 30,04 Arzum Ev Aletleri 18,99 -0,21 -22,87 Aselsan 15,00 3,09 -17,81 Ata GMYO 3,84 4,92 -30,31 Atakule GMYO 2,50 4,60 -0,79 Atlantis Yatırım Holding 4,50 9,76 -19,06 Atlas Yat. Ort. 1,80 -20,70 2,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,42 5,98 4,75 Avrasya GMYO 3,16 16,18 20,64 Avrasya Petrol ve Tur. 2,76 19,48 -13,75 Avrupa Yatırım Holding 7,59 -5,83 26,50 Aydem Enerji 9,14 Ayen Enerji 8,96 6,54 65,62 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,60 29,80 81,50 Aygaz 13,75 7,59 -3,08 Bagfaş 22,52 2,09 12,60 Bak Ambalaj 19,48 9,13 -3,56 Balatacılar Balatacılık 6,23 21,92 -24,39 Bantaş Ambalaj 6,23 13,89 32,84 Banvit 62,00 1,72 19,23 Baştaş Başkent Çimento 13,39 11,31 -22,91 Batı Çimento 13,05 8,57 177,07 Batısöke Çimento 2,67 3,09 9,43 Bayrak Taban Sanayi 13,47 28,90 26,96 Bera Holding 32,74 34,18 61,44 Berkosan Yalıtım 9,17 4,44 2,80 Beşiktaş Futbol Yat. 8,42 -3,77 108,42 Beyaz Filo 10,25 18,91 0,69 Bilici Yatırım 19,07 11,26 187,20 Bim Mağazalar 65,00 -1,44 -11,61 Biotrend Çevre ve Enerji 17,81 Birko Mensucat 1,30 -4,41 17,12 Birlik Mensucat 2,28 16,92 -34,10 Bizim Mağazaları 14,07 2,70 -8,40 Borusan Mannesmann 24,76 8,60 -10,94 Borusan Yat. Paz. 357,00 9,68 -21,41 Bosch Fren Sistemleri 881,80 8,58 -28,82 Bossa 26,90 1,51 50,70 Brisa 25,50 11,94 31,69 Burçelik 20,28 -0,69 -3,52 Burçelik Vana 27,36 -0,51 -44,91 Bursa Çimento 3,60 3,45 -27,68 Carrefoursa 48,36 12,73 -32,65 Casa Emtia Petrol 154,50 40,45 45,75 Ceo Event Medya 9,37 23,45 45,72 Coca Cola İçecek 78,85 11,21 21,09 Cosmos Yat. Holding 11,80 0,85 46,40 Credıtwest Faktorıng 3,31 -0,30 -43,61 Çan2 Termik 4,29 Çelebi 225,00 4,90 23,27 Çelik Halat 6,24 5,05 -31,41 Çemaş Döküm 1,16 4,50 -31,87 Çemtaş 14,67 -1,74 -7,74 Çimbeton 256,80 12,39 -13,39 Çimentaş 37,10 23,75 2,60 Çimsa 22,00 11,68 23,60 Çuhadaroğlu Metal 7,25 9,68 -6,21 Dagi Giyim 2,04 7,94 -40,11 Dagi Yatırım Holding 11,41 7,95 -11,55 Dardanel 26,20 22,54 -21,79 Datagate Bilgisayar 13,43 5,00 -16,64 Demısaş Döküm 7,49 9,99 13,31 Denge Holding 6,20 19,00 13,14 Deniz GMYO 2,25 40,62 22,15 Derimod 8,88 5,71 -8,83 Derlüks Yatırım Holding 7,19 12,70 -18,48 Desa Deri 14,58 -14,29 49,69 Despec Bilgisayar 10,37 7,13 -20,60 Deva Holding 30,50 9,24 26,77 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,77 11,63 17,70 Diriteks Diriliş Tekstil 4,87 -8,11 30,56 Ditaş Doğan 13,63 9,84 4,80 DO-CO 718,90 1,54 14,11 Doğan Burda 17,66 -8,88 -21,30 Doğan Holding 2,95 3,80 -1,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,35 0,43 0,90 Doğusan 4,15 15,60 -5,25 Doğuş GMYO 9,02 -3,01 10,40 Doğuş Otomotiv 26,60 3,64 -2,64 Döktaş Dökümcülük 29,62 19,05 -3,27 Duran Doğan Basım 11,81 7,27 12,58 Dyo Boya 11,83 8,43 5,18 Eczacıbaşı İlaç 6,40 4,23 -11,14 Eczacıbaşı Yatırım 41,54 4,51 54,31 Edip Gayrimenkul 2,51 18,96 -24,40 Ege Endüstri 1.425,00 14,01 -14,41 Ege Gübre 217,80 -1,58 50,00 Ege Profil 30,90 10,36 -19,19 Ege Seramik 14,57 11,82 41,59 Egeplast 25,60 0,87 -23,12 Ekiz Kimya 7,35 9,70 3,09 Emek Elektrik 1,92 3,23 -32,76 Eminiş Ambalaj 23,10 20,00 -37,30 Emlak Konut GMYO 1,82 1,11 -14,95 Enerjisa Enerji 10,30 5,86 -10,67 Enka İnşaat 7,85 5,09 11,48 Erbosan 73,40 9,47 79,02 Ereğli Demir Çelik 19,04 5,84 44,94 Ersu Gıda 4,22 3,18 -14,57 Escort Teknoloji 5,47 7,47 -16,74 Esenboğa Elektrik 29,98 1,97 57,57 Etiler Gıda 5,80 2,47 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 4,02 5,24 4,42 Euro Trend Yat. Ort. 3,56 -1,11 -1,11 Euro Yat. Ort. 4,34 4,33 -3,77 Euro Yatırım Holding 3,36 2,44 18,31 Fade Gıda 17,74 14,01 186,59 Fenerbahçe Futbol 28,60 -15,08 -3,25 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,25 25,70 -23,68 F-M İzmit Piston 125,20 3,47 2,12 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,00 12,28 15,12 Ford Otosan 175,80 4,39 43,93 Formet Celik Kapi Sanayi 1,32 14,78 -46,19 Frigo Pak Gıda 27,50 -31,66 31,08 Galata Wind Enerji 4,88 -12,23 Galatasaray Sportif 3,15 -2,17 -22,22 Garanti Bankası 7,21 1,98 -28,97 Garanti Faktoring 11,40 4,59 2,43 Garanti Yat. Ort. 2,40 -0,83 -25,70 Gedik Y. Men. Değ. 19,35 6,91 55,49 Gediz Ambalaj 33,90 12,55 26,49 Gentaş 4,68 -1,47 -21,21 Gersan Elektrik 5,60 4,48 -8,79 Global Men. Değ. 6,39 17,46 6,32 Global Yat. Holding 3,56 -8,95 -23,93 Good-Year 7,53 10,57 -9,93 Göltaş Çimento 46,20 3,36 11,97 Gözde Girişim 7,37 14,26 -7,64 GSD Denizcilik 4,87 2,10 -3,37 GSD Holding 1,74 3,57 -30,68 Gübre Fabrik. 60,55 -2,34 -29,63 Güler Yat. Holding 2,67 6,37 -22,89 Halk GMYO 3,29 1,54 2,65 Hatay Tekstil 20,60 18,87 47,67 Hedef Girişim 4,56 7,29 33,08 Hektaş 8,20 5,67 53,49 HUB Girişim 14,37 -0,55 -21,04 Hürriyet Gzt. 1,63 6,54 -22,38 ICBC Turkey Bank 5,11 3,23 -21,38 İdealist Danışmanlık 77,05 7,31 472,44 İdealist GMYO 6,40 -6,98 -5,88 İhlas Ev Aletleri 1,17 3,54 -37,77 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -20,00 İhlas Gazetecilik 2,16 6,40 -46,80 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,68 3,03 -40,35 İndeks Bilgisayar 7,17 1,56 49,92 Info Yatırım 6,71 0,30 4,03 İntema 44,26 39,71 10,93 Inveo Yatırım Holding 95,20 -8,72 115,29 İpek Doğal Enerji 12,53 5,21 -4,20 İskenderun Demir Çelik 13,47 2,98 49,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı 2019 YILINDAKİ CİNAYETİN ZANLISI MUTFAK DOLABINDAKİ GİZLİ GEÇİTTE BÖYLE YAKALANDI