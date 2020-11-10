Son dakika haberleri | Yaşlı adamı ikinci kez dolandırmak istediler

Edinilen son dakika gelişmesine göre KARAMAN'da telefon dolandırıcılarına kanıp, eve gelen şüphelilere 120 bin lira veren Memiş Ş. (82), olaydan iki gün sonra dolandırıcıların hesabına 130 bin lira daha yatırmak isterken polis tarafından önlendi.

KARAMAN'da telefon dolandırıcılarına kanıp, eve gelen şüphelilere 120 bin lira veren Memiş Ş. (82), olaydan iki gün sonra dolandırıcıların hesabına 130 bin lira daha yatırmak isterken polis tarafından önlendi. Yaşlı adamı ikinci kez dolandırmak isteyen ve polis tarafından yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da oturan Memiş Ş.'yi yaklaşık 10 gün önce telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp, adının terör olayına karıştığını belirterek, soruşturma kapsamında paralarını, eve gelecek 3 polise teslim etmesi gerektiğini söyledi. Telefonda konuştuğu kişiye inanan Memiş Ş., sattığı döviz ve altınların karşılığı olan 120 bin lirayı, eve gelen ve polis sandığı 3 kişiye teslim etti. Olaydan 2 gün sonra tekrar Memiş Ş.'yi arayan şüpheliler, bu kez verecekleri başka bir hesap numarasına para yatırmasını istedi. Memiş Ş., bu kez de bankaya giderek verilen hesap numarasına 130 bin lira yatırmak istedi. Durumdan şüphelenen banka çalışanları hemen polise haber verdi. İhbar üzerine bankaya gelen polis, Memiş Ş.'nin para yatırmasını önleyip, dolandırıldığını anlattı.

KONYA'DAN TAKSİYLE GELMİŞLER Olayın ardından Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Polis, Memiş Ş.'nin evinin bulunduğu bölgedeki yaklaşık 300 saatten fazla güvenlik ve mobese kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonucu şüphelilerin Konya'da oturan Muhammet Yasin E. (20), Bilgin Kutay B. (20) ve Hasan Kutluay Ç. (22) olduğunu saptadı. Araştırmayı derinleştiren polis, 3 şüphelinin Konya'dan taksiyle gelip, Memiş Ş.'nin evinden 120 lirayı parayı aldıktan sonra Ayrancı ilçesine giderek, Adana'dan gelen ve şebekenin diğer üyesi olan Özgür K.'ye teslim ettiğini belirledi.

Polis, Konya ve Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Özgür K., Muhammet Yasin E., Bilgin Kutay B. ve Hasan Kutluay Ç.'yi gözaltına aldı. Karaman'a getirilen şüphelilerden Özgür K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muhammet Yasin E., Bilgin Kutay B. ve Hasan Kutluay Ç. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN