Son dakika haberleri | Van'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri | Van'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

21.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:58
Son dakika haberleri | Van'da

Son dakika haberi: Van'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Van'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde "torbacı" diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, İpekyol ilçesinde iki kişiye uyuşturucu satmaya çalışan K.C'yi yakaladı. Şüphelinin üst aramasında 11,6 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan K.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edremit ilçesinde de uyuşturucu sattıkları iddia edilen C.B. ile K.D'nin üst aramasında ve evlerinde 482,14 gram sentetik uyuşturucu, 2,77 gram eroin, 1,08 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ile para bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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