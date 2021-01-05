Son dakika haberleri: Van'da 1 kişinin ölümünde balon balığı şüphesi
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Son dakika haberleri: Van'da 1 kişinin ölümünde balon balığı şüphesi

05.01.2021 18:16 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:16
Son dakika haberleri: Van'da 1 kişinin ölümünde balon balığı şüphesi

Son dakika habere göre VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 1'i hayatını kaybederken, 2 kişi ise taburcu edildi. Zehirlenmenin balon balığından kaynaklandığı öne sürülürken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkçılarda denetim yaptı.    

Olay, 10 gün önce ilçedeki Yalım Erez Mahallesi'nde meydana geldi. 3 arkadaş, iddiaya göre, pişirdikleri balığı yedikten sonra baş ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine yakınları tarafından Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Kemal İpek (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsimleri açıklanmayan 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ölen Kemal İpek'in yakınları ile arkadaşları, zehirlenmenin balıktan kaynaklandığını ileri sürdü.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yetkilileri, olayın gıda zehirlenmesi olduğunu, ancak buna neden olanın balığın türü  ilgili herhangi bir tespitin olmadığını söyledi. Bunun üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Van'da balık satışı yapan iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Denetimde, balıkların avlanabilir asgari boyları ile tazeliği kontrol edilerek, son zamanlarda ülkede görülen zehirli balon balığı konusunda da balıkçılar bilgilendirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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