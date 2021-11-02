Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 9 adet el bombası ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda 9 adet el bombası ele geçirildi

İSTANBUL - Esenler'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştiren polis Bayrampaşa ilçesinde 2 ayrı eve düzenlendiği operasyonda 9 adet el bombası çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi ise tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu Bayrampaşa 2 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis C.B., F.A. ve S.G. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 9 adet el bombası, 6 adet kurusıkıdan bozma tabanca, çok sayıda tabanca fişeği, 1.158.17 Extacy Hap, hassas terazi ve çok sayıda boş şarjör ele geçirdi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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