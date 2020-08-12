Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
12.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:11
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 5 operasyonda 210 adet extacy hap, 12 gram esrar, 6 gram eroin ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Kaynak: İHA