Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 5 operasyonda 210 adet extacy hap, 12 gram esrar, 6 gram eroin ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA