Son dakika haberleri | Trabzon'daki uyuşturucudan ölüm iddiasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'da 24 yaşındaki gencin aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki gün önce A.A'nın cansız bedeninin bulunduğu Ortahisar ilçesindeki evinde yapılan aramada sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gencin uyuşturucuyu temin ettiğini belirledikleri İ.A'nın evine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 33 gram metamfetamin, 14 sentetik ecza, bir miktar kenevir tohumu, 8 şırınga, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo ve çok sayıda şeffaf poşet bulundu.

İ.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hayatını kaybeden gencin ölüm nedeninin aşırı doz uyuşturucu alımıyla gerçekleştiğinin değerlendirildiği ve kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirleneceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ailelerimize çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri, fiziki, ruhsal ve mental yapılarındaki ani ve olumsuz değişiklikler ile sosyal çevreleri konusunda duyarlı olmalarını bir kez daha anımsatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı zehirlemek ve topluma yararlı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini engellemek isteyen tüm odaklara karşı mücadelemiz siz kıymetli vatandaşlarımızdan aldığımız moral, güç ve teveccühle devam edecektir."

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