Tokat'ta gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı
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Tokat'ta gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı

18.03.2021 08:46 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:58

Tokat'ta gizli buzlanma nedeni ile 3 aracın kayarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta gizli buzlanma nedeni ile 3 aracın kayarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazalar; Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Gizli buzlanma sonucu Sadık A. idaresindeki Mercedes marka tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeridi geçti. Tır, bariyerlere çarptıktan sonra tekrar kendi şeridine geçerek şarampole uçtu. Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önledi. Tır sürücüsünü yara almadan atlattığı kazada maddi hasar meydana geldi. Bir diğer kazada Tahsin T. idaresindeki Renault Kango marka hafif ticari aracın gizli buzlanma nedeni ile yoldan çıkarak şarampole uçtu. 3 kişinin yaralandığı kazayı araç sürücüsü yara almadan atlattı. Hafif şekilde yaralanan şahıslar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tokat istikametine seyir halinde olan Hundai marka otomobil şarampole uçması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı. Bölgede kara yolları ekipleri çalışma yaparken, bölge trafik ve jandarma ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. - TOKAT

Tokat'ta gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı
Tokat'ta gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı
Tokat'ta gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı
Tokat'ta gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı
Tokat'ta gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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