Son dakika haberleri | Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 5 eve sıçradı (2)
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Son dakika haberleri | Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 5 eve sıçradı (2)

07.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:37
Son dakika haberleri | Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 5 eve sıçradı (2)

Son dakika gündem haberine göre YANGIN 3 EVE DAHA SIÇRADITokat'ta 2 katlı ahşap evin alt katında bulunan ekmek fırınında çıkan yangının kısa sürede büyümesi sonucu bitişiğindeki 2 eve sıçramasının ardından alevler 3 eve daha yayıldı.

YANGIN 3 EVE DAHA SIÇRADI

Tokat'ta 2 katlı ahşap evin alt katında bulunan ekmek fırınında çıkan yangının kısa sürede büyümesi sonucu bitişiğindeki 2 eve sıçramasının ardından alevler 3 eve daha yayıldı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIToplamda 6 evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Evlerden 2'si yangında kullanılamaz hale gelirken, 4 evde maddi hasar meydana geldi.'YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ'Olay yerinde incelemede bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Çıkan yangında 6 evin hasar gördüğünü söyleyen Başkan Eroğlu, "Kaleardı Mahallemizde ki bir fırından çıkan yangın ne yazık ki etrafındaki 5 eve sıçradı. Tek kattan ahşaptan oluşan evlerde ne yazık ki hasar gördü. Evin altında bulunan fırın tamamen yanarken diğer evlerde ise çatılarında hasar oluştu. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.'ARACIM VARDI ONU KURTARDIM'Mahalleli Murat Sağdıç, "Fırından sıçrayan ateşten dolayı ev yandı. Evden de doğal olarak yukarıya sıçradı. Benim aracım vardı. Aracı kurtardım. Kendi imkanlarımla söndürdük. Aracı çektim sonra bütün evlere sardı" diye konuştu.

 


Son dakika haberleri | Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 5 eve sıçradı (2)
Son dakika haberleri | Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 5 eve sıçradı (2)
Son dakika haberleri | Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 5 eve sıçradı (2)
Son dakika haberleri | Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 5 eve sıçradı (2)
Son dakika haberleri | Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 5 eve sıçradı (2)
Son dakika haberleri | Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 5 eve sıçradı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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