Son dakika haberleri... Tırı trafik ekiplerinin üzerine sürüp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi
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Son dakika haberleri... Tırı trafik ekiplerinin üzerine sürüp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi

22.11.2020 18:40 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:45
Son dakika haberleri... Tırı trafik ekiplerinin üzerine sürüp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi

Son dakika haberi: Samsun'da trafik ekiplerinin kendisini durdurmak istemesi üzerine polisin üzerine araç sürüp tırını yolun ortasında bırakıp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi.

Samsun'da trafik ekiplerinin kendisini durdurmak istemesi üzerine polisin üzerine araç sürüp tırını yolun ortasında bırakıp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Adliyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (22) idaresindeki maden yüklü tır ile seyir ederken Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasına takıldı. Trafik ekipleri evraklarını kontrol etmek için tırı durdurmak istediği bir sırada polisin üzerine aracını sürüp daha sonra da aracı yol ortasında bırakıp kaçtığı iddia edilen sürücü polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tır sürücüsü E.K. trafik polislerinin yaya olarak kovalamacası sonucu yakalandı. Polisler kendilerini tehdit ve hakarette bulunduklarını ileri sürdükleri sürücüden şikayetçi oldu. E.K., Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Yapılan araştırma sonucu tır sürücüsünün mevcut ehliyetinin tır aracını kullanmaya yetersiz olduğu için kaçtığı tespit edildi. Trafik ekipleri hem tır sürücüsüne, hem de tırın ruhsat sahibine de para cezası yazdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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