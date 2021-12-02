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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK yine çocuk kaçırdı

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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK yine çocuk kaçırdı

Son dakika haberi... Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye bağlı Devrimci Gençlik yapılanmasının Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde 13 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdığını bildirdi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye bağlı Devrimci Gençlik yapılanmasının Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde 13 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdığını bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Kebka köyünde Hamid Ahmed isimli 13 yaşındaki çocuk kaçırıldı. Ailesinin şu ana kadar çocuklarının nerede tutulduğu konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığı öğrenildi. PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne bağlı sözde Devrimci Gençlik yapılanması, geçtiğimiz hafta da Suriye'nin kuzeyinde yer alan Amude'de 15 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu kaçırmıştı.

Güvenlik kaynakları, terör örgütünün kaçırdığı çocuklara Suriye rejimi ve İranlı milislere ait askeri kamplarda silah eğitimi verdiğini belirtti. Kaçırılan çocukların bazılarının Kandil'e ve Sincar'a götürülürken, bazılarının Suriye'de eğitilerek ön saflara sürüldükleri kaydedildi.

PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTÜ SON İKİ HAFTA İÇİNDE 9 ÇOCUĞU KAÇIRDI

Bölge kaynakları, son dönemde tepkilerin arttığı çocuk kaçırma olaylarına ilişkin olarak, "PKK/YPG terör örgütünün son bir iki hafta içinde Kamışlı, Amude ve Halep kentlerinde 9 çocuğu kaçırdığı, kaçırılan çocukların silahlandırıldığı, ideolojik ve askeri eğitime tabi tutulduğu biliniyor. Ayrıca uluslararası insan hakları örgütlerine PKK/YPG'nin bu yasa dışı faaliyetlerinin teşhir edilmesi ve önlenmesi için harekete geçme çağrısı yapıldı" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek-İHA)

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