Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa... Gelen son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Kaynak: AA