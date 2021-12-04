Son dakika haberleri: TEM'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU (İHA) - Bolu'da, Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Aziz Topçu yönetimindeki 34 BL 6564 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilen Hüseyin Ardıç (76) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen Hüseyin Ardıç'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU