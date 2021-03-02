Son dakika haberleri! Tekirdağ'da polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bulunduğu polis aracına, Hıdırağa Mahallesi'nde silahla ateş edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli F.Ç. (20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin polis aracına ateş etmesi çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.

Öte yandan F.Ç'nin cinayet suçundan bir süre cezaevinde yattığı ve salgın tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman