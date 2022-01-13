Son dakika haberleri | Tefecilere yönelik başlatılan "kene" operasyonunun İstanbul ayağında 9 şüpheli yakalandı

Tefecilere yönelik başlatılan "kene" operasyonunun İstanbul ayağında 9 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire tarafından bu sabah 160 tefeciye yönelik 28 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerin büyük çoğunluğunun yakalandığı duyurulmuştu

İSTANBUL - Haksız kazanç sağladıkları ve tefecilik yaptıkları ileri sürülen 160 şüpheliye yönelik 28 ilde düzenlenen "Kene" adı verilen operasyonun İstanbul ayağında aranan 9 şüpheli yakalandı.

İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, haksız kazanç sağladıkları ve tefecilik yaptıkları ileri sürülen 160 şüpheliye yönelik bu sabah 28 ilde "Kene" adı verilen operasyon başlatmıştı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin devamında İstanbul, Ankara ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 28 ilde düzenlenen operasyonların İstanbul ayağında Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sancaktepe ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki toplam 15 farklı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 senet, 3 av tüfeği, bu silahlara ait 35 av tüfeği fişeği ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 2019-2022 yılları arasında meydana gelen "Tefecilik" suçları ile ilgili yapılan araştırmalarda, şüphelilerin kendilerini "galerici", "kuyumcu", "emlakçı" gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde nakit paraya ihtiyacı olan kişileri ağlarına düşürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin mağdur şahıslara şantaj, tehdit ve baskılarla senetler imzalatarak icra takibi yaptıkları ve ödeme yapmayan mağdurları alıkoydukları belirlendi. Yine şüpheliler tarafından mağdur bir şahsın 300 bin TL olarak almış olduğu borca karşılık 8 milyon TL değerindeki gayrimenkulüne zorla el koydukları ve el konulan söz konusu gayrimenkuldeki kiracıların zorla evden çıkartıldıkları belirlendi. Suç örgütü üyesi şüphelilerin, başka bir mağdur şahsın 250 bin lira borcuna karşılık boş senet imzalatarak 2 adet gayrimenkul ve 1 adet fabrikasına el koydukları tespit edildi.

Operasyona hedef olan tefecilerin, vatandaşları önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağladıkları, verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyip bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500 bini 5 milyon yaparak) sahtecilik suçuna karıştıkları anlaşıldı. Şüphelilerin ayrıca acil nakite ihtiyacı olan kişilere POS cihazı üzerinden hileli yolla para verip, çekilen paranın eksiğini ödedikleri (cihazdan 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek) ortaya çıktı. Haklarında yakalama kararı bulunan söz konusu tefecilerin, ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşların evlerini, arabalarını ve arsalarını haksız yolla elde ederek, borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında kişileri tehdit ettikleri tespit edildi. Zanlıların, ilerleyen aşamalarda bu kişileri darp ederek, ailesi ya da yakınlarına zarar verileceği tehditlerini de savurdukları öğrenildi.

Diğer taraftan Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire tarafından bu sabah 160 tefeciye yönelik 28 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerin büyük çoğunluğunun yakalandığı duyuruldu. Öte yandan tefecilerin ağına düşen mağdur kişi sayısı hakkında resmi kaynaklardan henüz bir rakam paylaşılmadı.