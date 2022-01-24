Son dakika haberleri | Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabey hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yasin K. ve avukatı ile tanıklar katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yasin K. olay günü dışarda olduğunu ve annesinin kendisini çağırmasıyla eve geldiğini söyledi.

Evde kendisinin borcu nedeniyle tartışma yaşandığını belirten Yasin K, "Annem bana 'R.A. kardeşin Cumali'nin yolunu kesmiş. Borcunu ödemezsen sana zarar vereceğini söylemiş.' dedi. Bu sırada kardeşim de aynı sözleri tekrar edince sinirlendim. R.A'nın yanına gitmek için evden çıktım. Arkamdan iki el silah sesi duydum. Cumali elindeki av tüfeğinin dipçiğiyle kafamın arkasına vurdu. Tüfek aniden patladı ve kardeşim Cumali yaralandı. Kesinlikle tüfekle kardeşimi vurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanık Yasin K'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak, tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde geçen yıl 14 Mayıs'ta aralarındaki borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada Yasin K. (23), kardeşi Cumali K'yi (21) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

Sanık Yasin K. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.