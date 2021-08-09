Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı"
Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Nazilli ilçesinde devam eden yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Nazilli ilçesinde devam eden yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı