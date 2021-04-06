Son dakika haberleri! Sudan kabinesi, İsrail'i boykot yasasını iptal kararı aldı
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Son dakika haberleri! Sudan kabinesi, İsrail'i boykot yasasını iptal kararı aldı

Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Sudan kabinesi, İsrail'i boykot yasasını iptal kararı aldı

Son dakika haber... Sudan Bakanlar Kurulu, İsrail ile normalleşme adımları kapsamında, 1958'den beri yürürlükteki İsrail'i boykot yasasını iptal kararı aldı.

Sudan Bakanlar Kurulu, İsrail ile normalleşme adımları kapsamında, 1958'den beri yürürlükteki İsrail'i boykot yasasını iptal kararı aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun, İsrail'i boykot yasasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Tasarı, yasama meclisinin (parlamento) henüz oluşturulmaması nedeniyle, Egemenlik Konseyi ve bakanlar kurulu ortak toplantısında nihai olarak oylanacak.

Nihai oylamada tasarı kabul edilirse yürürlüğe girecek.

Açıklamada, Sudan'ın bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümdeki tutumunun sabit olduğu vurgulandı.

İsrail'i Boykot Yasası, Sudanlıların İsrail'deki herhangi bir İsrail vatandaşı, kuruluş ile ya da yabancı şirketlerle anlaşma yapmasını yasaklıyordu.

Kanun ile İsrail menşeli malların Sudan'a girişi ve bu ülkeden transit geçişine de izin verilmiyordu. Söz konusu kanunun maddelerini ihlal edenlere 10 yıla kadar hapis ve para cezası verilebiliyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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