Son dakika haberleri... Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (5)
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Son dakika haberleri... Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (5)

Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (5)

Son dakika haberler... 'BU İŞ BİTTİ DİYE DÜŞÜNMEYİN'Mağdurların avukatı Can Atalay, ertelenen Soma davası kararı ardından açıklama yaptı.

'BU İŞ BİTTİ DİYE DÜŞÜNMEYİN'

Mağdurların avukatı Can Atalay, ertelenen Soma davası kararı ardından açıklama yaptı. Atalay, "Adalet dediğimiz şey, yoksul insanların emeğiyle geçinen insanların kaybolacağı, kaybedilmeye çalışılacağı bir şey değil. Adalet ya vardır ya yoktur. Adalet zengin için varsa adalettir, zengin olmayan maden işçisinin karısı, babası, oğlu olan ne yaparsa diyerek bu işten çıkılamaz. Eylül'de Yargıtay 5 yargıç ile bir karar verdi. Bunların 301 kere insan öldürmeden ceza alması gerekir dedi. Yargıtay'ın bu kararı ardından Yargıtay Başsavcısı Ekim'de, Kasım'da, Eylül'de, Aralık'ta itiraz etmedi. 3,5 ay bekledi. Yargıtay'ın 5 üyesinden 3'ünün değiştirilmesini bekledi. O 3 üye milyonlarca sayfa belgeyi sadece Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6094 sayfa gerekçesini 5 günde okuduğunu söyleyerek o kararı kaldırdı. Türkiye'de hukuken bir sürü rezalet gördük ama böylesini daha önce görmedik. Unutursak kalbimiz kurusun denmişti 7 ay önce. Burada ne kadarız görüyorsunuz. Eğer kalbi kurumadıysa 24 Mayıs'ta burada olmamız lazım. Olanın ne olduğu açık, bundan sonra olabilecek olanı ancak biz sökebiliriz. Bu iş bitti ve bir şey olmaz diye düşünmeyin. Daha önce buraya söke söke geldik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Buradaki insanlar kaybettiklerini yerine koyamayacaklar, ateş düştüğü yeri yakar. Bu insanların davası bundan sonra kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesindir" diye konuştu.

Tolga TAHÇI- Ersan ERDOĞAN/AKHİSAR (Manisa), - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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