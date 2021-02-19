Son dakika haberleri | Sisal Şans'ın yeni oyunu "Ev Kazan" Nisan'da başlıyor

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle faaliyetlerine devam eden Sisal Şans'ın, yeni oyunu "Ev Kazan" oyunseverlerle Nisan ayında buluşacak.

Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, "Oyunseverlere hayallerindeki evi kazanma fırsatı sunacak olan Sisal Şans, yeni oyunuyla oyunculara Türkiye'nin 81 ilindeki hayal kurduğu herhangi bir evi satın alma şansı verecek" denildi ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "Ev Kazan"da büyük ikramiyenin en az 1 milyon TL olacağı belirtildi.

Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, "Farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşandığı yepyeni bir dönem başlatan Sisal Şans, yeni oyunu 'Ev Kazan' ile oyunseverlere Türkiye'nin 81 ilindeki hayalini kurduğu herhangi bir evi satın alma şansı sunacak. Oyunsever dilerse kazandığı ikramiye ile mevcuttaki ev kredisini de kapatabilecek" denildi ve şu bilgiler verildi: Yeni bir şans güvercini aileye katılıyor "Yepyeni bir reklam kampanyası ile Mart ayı sonunda oyunseverlerle buluşacak olan 'Ev Kazan', Türkiye'de şans oyunları pazarında ilk olma özelliği de taşıyor. Ev hayallerine giden yolda oyunseverlere; karşılığı nakit olacak şekilde ev kazandırma fırsatı sunan yeni oyun, yepyeni bir heyecan yaşatacak."Büyük ikramiye en az 1 milyon TLSalı ve Cuma günleri haftada iki kez gerçekleşecek "Ev Kazan" çekilişlerinde büyük ikramiye en az 1 milyon TL olacak! "Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız" sloganıyla faaliyetlerine devam eden Sisal Şans kazandırmaya devam edecek.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı