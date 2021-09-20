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Son dakika haberleri! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 13-19 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'inin ilgili birimlere teslim edildiği ifade edilen açıklamada, diğerlerinin sevk edildikleri makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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