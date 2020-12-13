Son dakika haberleri | Selde büyük hasar gördü yerine yenisi yapıldı
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Son dakika haberleri | Selde büyük hasar gördü yerine yenisi yapıldı

13.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:51
Son dakika haberleri | Selde büyük hasar gördü yerine yenisi yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 2019 yılında meydana gelen sel felaketinde kullanılmaz hale gelen sağlık ocağı binasının yerine yenisi yapıldı, hizmete açıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 2019 yılında meydana gelen sel felaketinde kullanılmaz hale gelen sağlık ocağı binasının yerine yenisi yapıldı, hizmete açıldı.

Düzce'de 18 Temmuz 2019'da büyük bir sel afeti yaşandı. Yaşanan selde bin yılda yağması beklenen yağış bir gecede toprağa düştü. Metrekareye 162 kilogram yağış düşmesiyle 50'ye yakın köyde su baskını ve toprak kayması yaşandı 7 kişide hayatını kaybetmişti.

Yaşanan selde Akçakoca'ya bağlı Uğurlu Aile Sağlığı Merkez de kullanılmaz hale gelmişti. Devlet bölgede yaraları sararak Uğurlu Aile Sağlığı Merkezi'ni yeniden inşa etti ve hasta kabulüne başladı. - DÜZCE

Son dakika haberleri | Selde büyük hasar gördü yerine yenisi yapıldı
Son dakika haberleri | Selde büyük hasar gördü yerine yenisi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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