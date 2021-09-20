Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı - Haberler
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Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) açılışından bir gün önce festivalin düzenleneceği alan basın mensuplarına gezdirildi.

HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) açılışından bir gün önce festivalin düzenleneceği alan basın mensuplarına gezdirildi. Gezi sonrası basına mensuplarına açıklama yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021'nin açılışına bir gün kala festival alanı medya kuruluşları yöneticileri ve basın mensuplarına gezdirildi. Gezide TEKNOFEST'in bu yılki içeriği ve detayları paylaşıldı.

'YARIŞMALARA 200 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİMİZ BAŞVURDU'

Konuşmasına "TEKNOFEST dördüncü yılında İstanbul'da ilk başladığı yerde devam ediyor" diyerek başlayan Selçuk Bayraktar, "Pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'mızın yönergeleri doğrultusunda tedbirler alınarak kutlanacak. Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. TEKNOFEST halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Aynı anda alanda yüz bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemimiz işleyecek. Şu an bulunduğumuz alan 450 bin metrekare ve normal şartlarda 450 bin insanı aynı anda bu alanda bulunabiliyor. Ama biz kısıtlı bir katılım uygulayacağız. Festivale katılabilmek için kayıt yaptırmak gerekiyor. Özellikle önden kayıt yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz. Ama en önemlisi bütün bu hava araçları tümüyle yerli ve milli araçlar olacak" diye konuştu.

'TÜM TÜRKİYE'Yİ FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Anadolu'nun bağrından çıkmış, Türk bilim adamı Aziz Sancar festivalimizi şereflendirecek. Burada teknolojinin şampiyonlarına ödül verecek. Daha önceki yıllarda da Azerbaycan'dan katılım oluyordu. Ancak bu yıl Karabağ zaferinden sonra özellikle daha da fazla katılım olduğunu gördük. TEKNOFEST'e katılım sağlayacaklara tavsiyelerimiz olacak. Bu yıl alana kadar metro gelmiyor. Ring seferleri düzenleyeceğiz. Aynı zamanda hafta içi festivale katılımın daha keyifli olacağını düşünüyoruz. Muhakkak önden rezervasyon yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Yoksa burada uzun sıralarda beklemek gerekebilir. Tüm Türkiye'ye festivalimize bekliyoruz."

"6 GÜN BOYUNCA RİNG SEFERLERİMİZ OLACAK"

Ring seferleri için 3 adres belirlediklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, aynı zamanda Yeşilyurt Tren İstasyonu buralardan 6 gün boyunca ring seferlerimiz olacak. Ayrıca 10 bin üzerinde araç park kapasitesi de ziyaretçilerimiz için oluşturduk" diye konuştu.

- İstanbul
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Son Dakika Haberleri
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Haber: Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı - Haberler
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