Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021'nin açılışına bir gün kala festival alanı medya kuruluşları yöneticileri ve basın mensuplarına gezdirildi. Gezide TEKNOFEST'in bu yılki içeriği ve detayları paylaşıldı.

'YARIŞMALARA 200 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİMİZ BAŞVURDU'

'TÜM TÜRKİYE'Yİ FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ'

"6 GÜN BOYUNCA RİNG SEFERLERİMİZ OLACAK"

Ring seferleri için 3 adres belirlediklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, aynı zamanda Yeşilyurt Tren İstasyonu buralardan 6 gün boyunca ring seferlerimiz olacak. Ayrıca 10 bin üzerinde araç park kapasitesi de ziyaretçilerimiz için oluşturduk" diye konuştu.