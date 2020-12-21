Son Dakika | ŞANLIURFA - İş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
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Son Dakika | ŞANLIURFA - İş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

21.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:52

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine iş merkezine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Duman yoğunluğunun fazla olması nedeniyle bazı kişilerin çatıya çıkması dikkati çekti.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken iş merkezinde hasar meydana geldi.

Son Dakika | ŞANLIURFA - İş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika | ŞANLIURFA - İş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika | ŞANLIURFA - İş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika | ŞANLIURFA - İş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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