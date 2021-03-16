Son dakika haberleri: Samsun'da kazanın ardından devrilen otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin devrilerek yayalara çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin devrilerek yayalara çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Semih Murat Y'nin kullandığı 55 AEC 069 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Ondokuzmayıs Üniversitesi Kavşağı'nda Ahmet Enes B. idaresindeki 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil, kavşakta bekleyen Zehra Atmaca (29) ile Ayşegül Aydemir'e (47) çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler ile yayalar sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Atmaca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşegül Aydemir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek