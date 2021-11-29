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Son dakika haberleri: Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Sakarya'da çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

Son dakika habere göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve 10 dekar alana zarar veren örtü yangını söndürüldü.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve 10 dekar alana zarar veren örtü yangını söndürüldü.

Taşoluk Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangın, lodos nedeniyle güçlükle kontrol altına alınırken, örtü yangınında, çam ağaçlarının ve fidanların bulunduğu 10 dekar alanda zarar oluştu.

Geyve Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taşoluk Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangını, lodosa rağmen ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Örtü yangınında 10 dekar alandaki çam ağaçları ile fidanlar zarar gördü." dedi.

İlk belirlemelere göre, yangının doğal nedenlerden çıktığı tahmin edilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri

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