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Son dakika haberleri! Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Gürgenli köyünde Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik istihbarat ulaştı.

Belirlenen adresteki ev ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 11 kök Hint keneviri, 684 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile avlanması yasak olan 2 örümcek kuşu ve 1 saka kuşu ile kullanılmış uyuşturucu madde malzemeleri ele geçirildi.

Narkotik dedektör köpeği "Atak"ın da yer aldığı operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
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