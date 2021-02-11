Özgecan Aslan ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı
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Özgecan Aslan ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı

11.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:21

Mersin'de, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 6. yılında ailesi ve vatandaşlar tarafından mezarı başında anıldı.

Mersin'de, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 6. yılında ailesi ve vatandaşlar tarafından mezarı başında anıldı.

Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen Özgecan Aslan'ın Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarlığı, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçileri ağırladı.

Genç kızın annesi Songül, babası Mehmet, kardeşi Barış ve yakınlarının yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile çok sayıda vatandaş mezara çiçek bıraktı, dua etti.

Baba Aslan, gazetecilere, kızının ölümünün 6. yılında dua ettiklerini belirterek, "6 yılı çok üzgün şekilde geçirdik. Psikologlardan aldığımız desteklerle ayaktayız. Bu vesileyle Özge'mi 6 yıldır unutmayanlara, kabri başında dualarını esirgemeyenlere teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kadına yönelik şiddetle uzun yıllardır mücadele edildiğini aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Memleketimiz ve bütün dünya, kadına yönelik şiddetle, kaba kuvvetle maalesef çok uzun yıllardır mücadele ediyor. Kadına şiddet hiçbir zaman kader değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir.' Şimdiye kadar öldürülmüş, katledilmiş, incitilmiş bütün kadınlarımızın, kızlarımızın ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah annelerine, babalarına, sevdiklerine sabır versin."

Anne Aslan da çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Unutamıyoruz. Hep acılıyız. Özge'm bunu hak etmiyordu. Bütün kadınlarımıza Allah yardım etsin, kadına şiddet son bulsun. Kızımın hiçbir suçu, günahı yoktu. Saf, masum kızım sadece evine geliyordu." diye konuştu.

Özgecan Aslan'ın katledilmesi

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

Özgecan Aslan ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı
Özgecan Aslan ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı
Özgecan Aslan ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı
Özgecan Aslan ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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