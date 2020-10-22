Son dakika haberleri! Otomobilde uyuşturucularla yakalanan 2 kişiye gözaltı
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Son dakika haberleri! Otomobilde uyuşturucularla yakalanan 2 kişiye gözaltı

22.10.2020 11:16 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:21
Son dakika haberleri! Otomobilde uyuşturucularla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Son dakika gündem haberine göre OSMANİYE'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 30 gram eroin ve 5 gram metafetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 30 gram eroin ve 5 gram metafetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'ten Osmaniye'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri takip başlattı. Yapılan çalışma sonunda bir otomobil Bahçe ilçesi Nohut köyünde durduruldu. Araçta ve içindeki şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 30 gram eroin ve 5 gram metanfetamin ele geçirildi.Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınan M.C.T. ve İ.H.C., sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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