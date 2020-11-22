Son dakika haberleri | Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama
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Son dakika haberleri | Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama

22.11.2020 18:54 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:58
Son dakika haberleri | Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütü ile irtibatı olan ve örgüt adına faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.B., M.Ç., H.A., H.İ.A., M.K., T.G., M.Y., O.B., A.T., A.T., M.D., M.H., O.C., M.N.A., M.A.M., A.M.E., A.E.A. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, toplatma kararı bulunan kitaplar, DEAŞ terör örgütünün bez parçası, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B., M.Ç., H.A., H.İ.A., M.K., T.G., M.Y., O.B. ile A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri | Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika haberleri | Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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