Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
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Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

25.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 25.10.2020 01:51
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 AAF 271 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.

Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre sürüklendi.

Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.

2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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