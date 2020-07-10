Son dakika haberleri... Nallıhan'da çocukların talebi üzerine yeni park yapılacak
Son dakika güncel haberi: Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, çocukların talebi üzerine yeni bir park yapılacağını açıkladı.
10.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:04
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, çocukların talebi üzerine yeni bir park yapılacağını açıkladı.
Öntaş, Atatürk Mahallesi'ni ziyaret ederek, kendisine mesaj gönderen çocuklarla sohbet etti ve hediyeler verdi.
Mahalledeki çocukların yeni park talebini yerine getireceklerini belirten Öntaş "Mahalleye park yapacağız. Çocukların isteklerine sessiz kalmadık. Çocukları mahallede ziyaret ederek park isteklerini geri çevirmedik. Nallıhan'da inşa etmek istediğimiz bir gelecek var. Bu hayalleri hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.
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Kaynak: AA