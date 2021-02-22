Son dakika haberleri... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

22.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:43
Son dakika haberleri... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirliği ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 76 litre etil alkol, 24 litre el yapımı içki, bandrolsüz kaçak tütün, alkol kiti, alkol derece ölçer, gümrük kaçağı nargile kömürü, gümrük kaçağı sigara sarma makinesi, çok sayıda içi boş ve dolu makaron, kıyılmış tütün, 12 dedektör, 2 projektör, 84 tarihi eser sikke, 11 tarihi eser obje, 2 gümrük kaçağı testere, 2 maymun, 7 ruhsatsız tabanca, 15 tüfek ve 368 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında ise "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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