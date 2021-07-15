Son dakika haberleri: Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, göreve başladı
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Son dakika haberleri: Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, göreve başladı

Son dakika haberleri: Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, göreve başladı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Aslan, görevine başladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Aslan, görevine başladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanan Aslan, kente geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde müdür yardımcıları ve personeller tarafından çiçekle karşılanan Aslan, tören mangasını selamladı.

Aslan, gazetecilere, kentte görev yapacağı için mutlu olduğunu belirterek, "Daha önceki Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne tarafından burada çok güzel hizmetler yapılmış. Öncelikle bu hizmetlerin devamını tesis edeceğiz. Daha sonra bunları geliştirmenin yollarını bulacağız." dedi.

Mersinlilere en iyi şekilde hizmet etmeyi hedeflediklerini kaydeden Aslan, "Mersinimizin, halkımızın huzuru ve güvenliği noktasında en güzel, üstün hizmet neyse elimizden geldiğince her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Aslan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla da sık sık bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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