Son dakika haberleri | Mersin'de okulda çıkan yangın hasara neden oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'de bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesindeki Mezitli İmam Hatip Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ